गुजरात: 1 दिन में 15 से 18 साल तक के साढ़े 5 लाख बच्चों को लगी वैक्सीन, सभी राज्यों के आंकड़े

Gujarat

oi-Vijay

गांधीनगर। 15 से 18 साल तक टीनेजर्स को टीके लगाने की शुरुआत वाले दिन देशभर में 41 लाख डोज दी गईं। जिसमें से साढ़े 5 लाख का आंकड़ा गुजरात से रहा। हालांकि, अन्य राज्यों की तरह यहां भी नए मरीजों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। यहां साल के पहले ही दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, वहीं ठीक एक दिन बाद यानी तीन जनवरी को नए मरीज 1200 को पार करके 1259 पर पहुंच गए। करीब 7 महीने बाद पहली बार एक दिन में इतने केस मिले हैं।

English summary

vaccination of children in Gujarat: 5 and a half lakh children between 15 to 18 years got the vaccine in first day, 1259 new patients found