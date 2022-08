गुजरात में मोदी: PM बोले- यहां 7500 बहनों-बेटियों ने चरखे से सूत कातकर इतिहास रच दिया, मुझे बचपन याद आ गया

Gujarat

oi-Vijay

By Vijay Singh

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात आए। यहां 'खादी उत्सव' में हिस्‍सा लेकर उन्‍होंने लोगों को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि, देश ने जब आजादी के 75 साल पूरे किए, तब गुजरात की 7,500 बहनों-बेटियों ने चरखे पर सूत कातकर इतिहास रच दिया।' अहमदाबाद में 'खादी उत्सव' कार्यक्रम के दौरान मोदी ने खुद भी चरखा चलाया। सूत कातते हुए उनका एक वीडियो सामने आया है। उन्‍होंने खुशी जताते हुए कहा- 'चरखा मुझे मेरे बचपन के दिनों में ले गया।'

#WATCH | PM Narendra Modi attends 'Khadi Utsav' event in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/WEWqUsuicd — ANI (@ANI) August 27, 2022

Gujarat | PM Narendra Modi along with CM Bhupendra Patel attend 'Khadi Utsav' event in Ahmedabad pic.twitter.com/IzQV6XdotC — ANI (@ANI) August 27, 2022

Celebrating the vibrant Khadi tradition of India! Joined 'Khadi Utsav' at Sabarmati Riverfront. https://t.co/uiRB4JfeOZ — Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2022

Reached Ahmedabad. Always a delight to be among the people of Gujarat. The first programme today will be at the Sabarmati Riverfront. Looking forward to Khadi Utsav! https://t.co/TAvxGzjQwT — Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2022

Gujarat | On the occasion of 75 years of independence, 7,500 sisters & daughters created history by spinning yarn on Charkha. Spinning Charkha took me back to my childhood days: PM Modi in Ahmedabad pic.twitter.com/4PtzCWW2dg — ANI (@ANI) August 27, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications