अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहरी नियोजन के विकेंद्रीकरण का आह्वान किया। मोदी ने कहा कि इसे राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि, टियर 2, 3 शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन रहे हैं। शहरी नियोजन के "विकेंद्रीकरण" से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और इससे लोगों के लिए सुवधिाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए, राज्य स्तर पर ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए, जिससे शहरी नियोजन का विकेंद्रीकरण हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैटेलाइट कस्बों के विकास से शहरों पर दबाव कम होगा।

बता दें कि, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर्स काउंसिल के एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान मोदी ने कहा, 'इस साल के बजट में शहरी नियोजन पर जोर दिया गया है। और, यह जरूरी है कि शहरी नियोजन का विकेंद्रीकरण हो। राज्य स्तर पर शहरी नियोजन हो, क्‍योंकि सब कुछ दिल्ली से नहीं हो सकता। देश में कई सैटेलाइट एरिया हैं जो बड़े शहरों के आस-पास विकसित हो रहे हैं। सैटेलाइट एरिया को रणनीतिक रूप से विकसित करने के लिए काम किया जाना चाहिए। तभी शहरों पर दबाव होगा कम होगा"।

टियर टू और थ्री शहरों के आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बनने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि ऐसे क्षेत्रों में उद्योग समूहों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। गुजरात में भाजपा के महापौरों और उप महापौरों को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए पहल करने को कहा कि छोटे विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण मिले। उन्होंने कहा, "राज्यों को टियर 2 और टियर 3 शहरों की योजना अभी से शुरू करनी चाहिए। टियर 2 और टियर 3 शहर अब आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं। हमारे स्टार्टअप उन शहरों में हो रहे हैं। हमें उन क्षेत्रों में उद्योग समूहों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। छोटे विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। महापौरों को इसे सुनिश्चित करने के लिए पहल करनी चाहिए।,"

उन्होंने कहा, "हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे समय से शहरों के विकास के लिए भाजपा में विश्वास रखा है। इसे लगातार बनाए रखना और इसे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है।" उन्‍होंने आगे कहा, "निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सोच चुनाव तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हम चुनाव केंद्रित सोच वाले शहरों का भला नहीं कर सकते। कई बार चुनाव में हार के डर से शहरों के लिए अच्छा फैसला नहीं लिया जाता है।"

अपनी सरकार के तहत शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को सूचीबद्ध करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार शहरों को समग्र जीवन शैली का केंद्र बनाने के प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, "भारत अपने शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है। 2014 तक, देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किमी से कम था। आज, यह 775 किमी से अधिक हो गया है। 1,000 किमी मेट्रो मार्ग पर काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर समग्र जीवन शैली का केंद्र बनना चाहिए।,"

प्रधान मंत्री ने सम्मेलन के संचालन की भी सराहना की और कहा कि "आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अगले 25 वर्षों के लिए भारत के शहरी विकास का रोड मैप तैयार करने में इसकी प्रमुख भूमिका है।"

पीएम मोदी ने मेयरों को जमीनी स्तर से काम करने की जिम्मेदारी याद दिलाई। उन्होंने कहा, "हमारा देश भाजपा पर भरोसा करता है। और, यह विश्‍वास बनाए रखने के लिए सभी महापौरों की जमीनी स्तर से काम करना जिम्मेदारी है। आमजन को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और विकास सुनियोजित होना चाहिए।"

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को याद किया जो कभी अहमदाबाद नगर पालिका के सदस्य थे और कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का आज भी सम्मान किया जाता है। मोदी बोले- "सरदार वल्लभभाई पटेल कभी अहमदाबाद नगर पालिका के सदस्य थे। उन्होंने अहमदाबाद का मेयर के रूप में भी नेतृत्व किया था। इस शुरुआत के बाद, वे उप प्रधानमंत्री बनने को तैयार हुए। नगर पालिका में दशकों पहले उन्होंने जो काम किया वह आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम बेहतर भारत के लिए उनके मार्ग पर चलेंगे और इसके विकास के लिए काम करेंगे।"

