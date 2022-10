Gujarat

oi-Vijay

Heroin and cocaine seized in Indian sea: भारतीय तटरक्षक बल ने एटीएस गुजरात के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देकर करोड़ों की ड्रग्‍स बरामद की है। इस ऑपरेशन में एक पाकिस्‍तानी बोट, जिसे 'अल साकार' के नाम से जाना जाता है, को चालक दल के 6 सदस्यों और 50 किलोग्राम हेरोइन के साथ आज तड़के, 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के पास पकड़ा। अधिकारियों ने बताया कि, उनके पास से लगभग 350 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य की हेरोइन बरामद की गई है।

Boat being brought to Jakhau for further investigation. This is 6th such operation in last one yr by ICG with ATS, with this incident being second in less than a month when on 14 Sep, 40 kg of heroin worth approx Rs 200 Crores was apprehended from a Pakistani boat: ICG officials