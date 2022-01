गुजरात में 75% कोरोना मरीज ऐसे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थीं, फिर कैसे फैल रही बीमारी?

Gujarat

अहमदाबाद। देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी कोरोनावायरस की तीसरी लहर लोगों को तेजी से चपेट में ले रही है। ऐसे में राज्य के तमाम जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह बात सामने आ रही है कि संक्रमित होने वाले 75% से ज्यादा लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे, और वे जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, संक्रमित होने वाले इन लोगों में 18 से 60 वर्ष के लोगों की संख्या ज्यादा है।

सरकार का दावा है कि, गुजरात में 18 साल से ज्यादा उम्र के 95% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। और, फिलहाल यह राहत की बात है कि, यहां पिछले 5 दिन में सिर्फ 3 मौतें दर्ज हुई हैं। जबकि, उक्त 5 दिनों में 25 हजार मरीज पाए गए। अब इन दिनों गुजरात में रोजाना 6000 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और ​सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 30 हजार के पार पहुंच चुका है। यहां दूसरी लहर की तुलना में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, हालांकि, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट राहत देने वाला है, क्येांकि यह कम है।

सरकार ने मामले बढ़ने पर, अब प्रदेश में शादी, सभा और समारोह में 150 लोगों को ही अनुमति देने का निर्णय लिया है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार एक के बाद एक नई पाबंदियां लगा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमें एक नियम यह है कि, अब राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों जैसे सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों और सभाओं में ज्यादा से ज्यादा 150 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

वहीं, गुजरात के बंद स्थानों पर आयोजित इस तरह के समारोह जगह की क्षमता के 50% तक, और ज्यादा से ज्यादा 150 व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं। राज्य में विवाह समारोहों के लिए खुली जगह में 150 व्यक्तियों की सीमा तय की है। इससे पहले सरकार ने 7 जनवरी को घोषणा में खुले में शादी करने पर 400 लोगों के शामिल होने इजाजत दी थी। अब शादी के लिए डिजिटल गुजरात पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। बता दें कि, इस साल शादियां 15 जनवरी से शुरू हो रही हैं और सरकार ने इसीलिए गाइडलाइन में बदलाव किया है।

सरकार के उपरोक्त बदलाव आज यानी बुधवार से लागू होंगे और 22 जनवरी सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। जिनका एक नियम यह है कि, अब 50% क्षमता की सीमा के भीतर बंद या इनडोर स्थानों पर लोग एकत्रित हो सकेंगे।

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, कल रात तक सूबे में 7476 नए केस और 3 मौतें दर्ज हुईं। साथ ही, सूरत में पहली बार नए केस 2000 के पार चले गए,और 2,124 मरीज मिले। इसके अलावा इस राज्य में अब तक 8,75,777 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिनमें से अब तक 8,28,406 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं, मरने वालों की संख्या 10,133 है। बहरहाल, राज्य में 37,238 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 34 मरीज वेंटिलेटर पर हैं।

