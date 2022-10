गुजरात: दो दशकों का सफल अभियान, मजबूत स्वास्थ्य संरचना का हुआ निर्माण

Gujarat

विकसित राष्ट्र के लिए समाज का स्वस्थ होना आवश्यक है। किसी देश और राज्य के विकास में उसके नागरिकों का स्वास्थ्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दो दशक पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य के सभी नागरिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने की कोशिश शुरू हुई। आज गुजरात में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है, जहां सभी नागरिकों के लिए प्राथमिक और उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उलब्ध हैं। राज्य के स्लम क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6.5 करोड़ गुजरातियों के स्वास्थ्य में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए स्वस्थ गुजरात, समृद्ध गुजरात का मंत्र गुजरातियों को आत्मसात कराया था। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार आज गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए कई नए फैसले लिए हैं, योजनाएं लागू की हैं और नई पहल कर रही है।

गुजरात में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध

आज गुजरात में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर, गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एम एंड जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी जैसे प्रसिद्ध अस्पतालों का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से राज्य और देश के अन्य राज्यों के लोगों को भी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। अब गुजरात के राजकोट में एम्स जैसा अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां नागरिकों को 750 बिस्तरों के साथ अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। गुजरात में अस्पतालों के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, ताकि दूरदराज के इलाकों के लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत गुजरात में 300 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर 1600 से अधिक आवश्यक दवाएं और 250 सर्जिकल आइटम नाम मात्र की कीमत पर उपलब्ध हैं। पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भी गुजरात ने कदम आगे बढ़ाया है। डब्ल्यूएचओ का विश्व का पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र गुजरात के जामनगर में शुरू होने जा रहा है। गुजरात आज राज्य में मेडिकल टूरिज्म को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कोरोना महामारी के खिलाफ सफल टीकाकरण अभियान

इंसान को कोरोना महामारी से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन का आविष्कार किया गया है। इस स्वदेशी वैक्सीन को चरणबद्ध तरीके से देश के सभी नागरिकों को मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। गुजरात ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश में शुरू किए गए मुफ्त सामूहिक टीकाकरण अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य में अब तक 12.71 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा 1.79 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज भी दी गई है। 28 लाख 51 हजार से अधिक बच्चों को भी कोरोना का टीका भी लगाया जा चुका है। इसके अलावा गुजरात में 'हर घर दस्तक' कार्यक्रम के माध्यम से 'मारू गाम कोरोना मुक्त गाम' और 'मारो वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड' जैसे अभियानों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रभावी काम

राज्य के नागरिकों को प्रदेश में ही चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में सीटें बढ़ाई गई हैं। राज्य में 2,770 एमबीबीएस और पीजी की 590 सीटों में वृद्धि की गई है। पिछले 8 वर्षों में राज्य में 12 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा, राज्य में चिकित्सा शिक्षा में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, 2 सरकारी डेंटल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल, 1 एम एंड जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी, 1 सरकारी स्पाइन इंस्टीट्यूट, 5 सरकारी फिजियोथेरेपी कॉलेज, 8 जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज औरे 8 जीएमईआरएस अस्पताल शामिल हैं। 3 अनुदान सहायता-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र संस्थान, संयुक्त राष्ट्र मेहता कार्डियोलॉजी संस्थान और गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान) और 8 सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी कार्यरत हैं। राज्य में कुल 48 सरकारी संस्थान सक्रिय रूप से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो मेडिकल छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं।

2 करोड़ 68 लाख लोगों स्वास्थ्य बीमा कवर

प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के तहत राज्य में 2 करोड़ 68 लाख लोगों को स्वास्थ्य कवर दिया गया है। आज गुजरात में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दूर-दराज के इलाकों में भी उपलब्ध करा दी गई हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य मेलों की शुरुआत की गई है, जिसमें तालुका और ग्रामीण स्तरों पर सफलतापूर्वक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करके नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं आसानी से पहुंचाई गई हैं। इस योजना के तहत 1.48 करोड़ PM-JAY कार्ड जारी किए गए हैं, जिसके माध्यम से 2.68 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया गया है।

मातृ एवं शिशु पोषण के लिए योजनाएं

तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा गुजरात की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की परवाह की थी और उस संबंध में कई योजनाएं लागू की गईं। उनके नेतृत्व में गुजरात देश का पहला राज्य बना, जिसने गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल किया है। राज्य सरकार के 20 वर्षों के अथक प्रयासों से आज अस्पताल में प्रसव का प्रतिशत 99.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिसके परिणामस्वरूप मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई है। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान और महिलाओं के प्रसव की अवस्था के बाद अवधि के दौरान मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं को गुजरात में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। कस्तूरबा पोषण सहायता योजना (KPSY) के तहत गर्भावस्था में एनीमिया और कुपोषण को कम करके मातृ मृत्यु दर को घटाने के लिए अब तक 25,43,622 लाभार्थियों को कुल 508.72 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हाल ही में गर्भवती माताओं और उनके नवजात शिशुओं की 1,000 दिनों तक देखभाल के लिए 'मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना' शुरू की गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी 14 आदिवासी जिलों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को किफायती भोजन उपलब्ध कराने वाली 'पोषण सुधा योजना' का कवरेज लागू कर दिया गया है। 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत माताओं और बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने वाले 'खिलखिलाट' वाहनों की संख्या 174 से बढ़ाकर 463 कर दी गई है, जिससे 64 लाख लाभार्थियों का लाभ मिला है।

108 एम्बुलेंस सेवाओं का प्रभावी संचालन

राज्य के नागरिकों को कठिन समय में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2007 में 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। 108 टोल फ्री नंबर के माध्यम से 24x7 आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के सभी जिलों में 108 एम्बुलेंस सेवा प्रभावी ढंग से चलाई जा रही है। यह आपातकालीन सेवा 14 एंबुलेंस से शुरू की गई थी और आज यह आंकड़ा 802 एंबुलेंस तक पहुंच गया है, जिसमें 2 बोट एंबुलेंस भी शामिल हैं। बढ़ती लोकप्रियता, विश्वसनीयता और इसकी दक्षता के कारण 108 सेवा को लोगों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्य में दुर्घटनाओं या आपदाओं के दौरान घायल-बीमार व्यक्तियों को तत्काल उपचार प्रदान करने वाली 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के मामले में गुजरात देश में पहले स्थान पर है।

लगातार दिया जा रहा है स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी पर जोर

हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 1275 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया। 850 बेड की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस देश के सबसे बड़े किडनी अस्पताल, गुजरात कैंसर के 1-सी ब्लॉक और सिविल मेडिसिन और यूएन में अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। सुविधाओं में मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन, सोला सिविल अस्पताल परिसर में नया सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, भिलोदा और अंजार में उप जिला अस्पताल और असरवा सिविल परिसर में मेडिकल गर्ल्स हॉस्टल और रैनबसेरा भी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के 'वन गुजरात-वन डायलिसिस' कार्यक्रम के तहत और नए 188 डायलिसिस सेन्टर के साथ राज्य के जिला मुख्यालयों पर कुल 188 डायलिसिस सेंटर और 22 डे केयर कीमोथेरेपी केंद्रों का उद्घाटन किया। गुजरात डायलिसिस कार्यक्रम (जीडीपी) के तहत राज्य में कुल केंद्र 270 नि:शुल्क डायलिसिस केंद्रों द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। गुजरात ने पिछले दो दशकों में सफलतापूर्वक एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Gujarat:In the last two decades, there has been a lot of progress in the health sector. The foundation laid by the then CM Narendra Modi has now taken the shape of a great structure