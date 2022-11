Gujarat Election:गुजरात चुनाव में वोटिंग से एक महीने पहले बीजेपी आगे, सर्वे में कांग्रेस और AAP कहां है? जानिए

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात चुनाव से ठीक पहले दलगत स्थिति को लेकर एक सर्वे हुआ है, जिसके नतीजे स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन, तथ्य यह है कि अभी वोटिंग में करीब एक महीना है और इतने समय बाद वास्तविक स्थिति क्या रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। सर्वे के मुताबिक दूसरे स्थान के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने ढाई दशकों बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और यह सफलता तब मिली थी, राहुल गांधी मंदिर-मंदिर घूमे थे। इस बार वह अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ही मस्त हैं।

English summary

Gujarat elections 2022:According to the election survey conducted in Gujarat, BJP is leading far ahead of Congress and Aam Aadmi Party. AAP can be on the second number and Congress on the third