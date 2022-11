Gujarat Election 2022: सूरत के हीरा कारीगर किसके साथ ? निकाय चुनावों में AAP ने बदला था समीकरण

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात विधानसभा चुनाव में सूरत के आसपास की कम से कम आधा दर्जन सीटों पर हार और जीत का फैसला करने में हीरा कारीगरों की भूमिका प्रभावी रहती है। हीरा कारीगरों का मूड क्या है, इसका सौराष्ट्र के भी कुछ सीटों पर थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ सकता है। पिछले साल सूरत नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटों पर कब्जा करके वहां का समीकरण ही बदल दिया था। तब से अबतक में क्या बदलाव हुआ है? क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में भी वैसा ही उलटफेर कर सकती है? अभी वहां पर क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं ? आइए जमीन पर मौजूद लोगों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं।

English summary

Gujarat Election 2022:diamond workers will play a big role in Surat. Even if the Aam Aadmi Party repeated the corporation election performance, the BJP does not see the possibility of making much difference