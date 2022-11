गुजरात चुनाव में अबतक कैसे बदलता गया बीजेपी का नारा ? जिसके सामने सारी पंचलाइन हुई फेल

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022: भारतीय जनता पार्टी चुनावों के दौरान नारे और उसकी पंचलाइन पर बहुत दिमाग खपाती है। आमतौर पर यह काम हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं। लेकिन, बीजेपी इसे बहुत ही अहमियत देती है। गुजरात में भाजपा 1995 के चुनावों के बाद से सत्ता में है और तभी से हर चुनाव में उसने शब्दों से खेलकर तैयार किए गए अपने नारों से वोट बटोरने का काम किया है। इस बार भी बीजेपी ने एक खास नारा उठाया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में अक्सर बोलते हैं- आ गुजरात अमे बनायू छे। 'इस गुजरात को हमने बनाया है'।

English summary

Gujarat Election 2022:Since 1995, BJP has been coining best slogans in Gujarat. The party has been getting benefit in every elections. This time's punchline is – we have made this Gujarat