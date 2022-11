Kanchan Jariwala की उम्मीदवारी के मुद्दे पर मनीष सिसौदिया की अगुवाई में EC से मिले AAP नेता, क्या निकलेगा हल?

Gujarat

oi-Vijay Ram

Kanchan jariwala gujarat politics: गुजरात से सूरत (पूर्व) के उम्मीदवार कंचन जरीवाला के गायब होने के मामले में आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, कंचन जरीवाला को भाजपा वालों ने किडनैप कर लिया था। मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।

Election Commission met AAP delegation led by Dy CM Manish Sisodia. They alleged coercion of candidate from Surat East for withdrawing his candidature & being taken to an undisclosed location. A representation has been sent to CEO Gujarat to enquire & take action as warranted:ECI