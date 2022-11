20 सालों में बहुत बदल गया है गुजरात, आज की पीढ़ी ने यहां कोई कमी नहीं देखी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Gujarat

PM Narendra Modi rally Mehsana Gujarat: गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने अभी कहा कि, गुजरात पिछले 20 सालों में बहुत बदल गया है। उन्होंने कहा कि, आज की पीढ़ी नहीं जानती कि गुजरात ने किस कमी का सामना किया। इस पीढ़ी ने कमी नहीं देखी है। इसके लिए पिछली पीढ़ी ने कड़ी मेहनत की है। भाजपा की सरकार ने तस्वीर बदली। गुजरात विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- 'मेहसाणा में वापस आना हमेशा खास होता है। यह वह भूमि है जिसने मुझे पाला है और मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने आज की जनसभा में बिजली और पानी की स्थिति में सुधार के लिए भाजपा के प्रयासों, शिक्षा, औद्योगिक विकास और अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में विस्तार से बताया है।

It is always special to be back in Mehsana. This is the land which has nurtured me and taught me so much. At the massive public meeting there, elaborated on @BJP4Gujarat's efforts to improve the power and water situation, focus on education, industrial growth and other subjects.