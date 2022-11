Gujarat Election 2022: आयोग की जनता से अपील, कहा-'जो लगे फेक न्यूज, उसे आगे न बढ़ाएं'

Gujarat

oi-Neeraj Kumar Yadav

चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक यहां पर वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी। जबकि रिजल्ट हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। मतदान के दौरान आयोग की तरफ से कड़ी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाएगा। वहीं, आयोग की तरफ से चुनाव के दौरान फेक न्यूज को लेकर भी जनता से बड़ी अपील की गई है।

चुनाव के दौरान ऐसी कोई खबर जो आपको लगे कि #Fake है, उसे आगे ना बढ़ाएं

Social media teams will be set up to keep a watch on #FakeNews which attempts to disturb the peace or swing the results

- Rajiv Kumar, Chief Election Commissioner of India @ECISVEEP #GujaratElections2022 pic.twitter.com/1hseGe5VD4