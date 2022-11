Gujarat Polls 2022: 'BJP फिर आएगी...' छोटी बच्ची ने PM मोदी के सामने पढ़ी कविता, कांग्रेस को लगी मिर्ची

Gujarat

PM Narendra Modi and Little Girl: गुजरात विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार के लिए इस वक्त पीएम मोदी भी अपने गृहराज्य के दौरे पर है। इसी बीच एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसे देखकर भाजपाई और बीजेपी के समर्थक तो काफी खुश हैं लेकिन कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। दरअसल वायरल वीडियो में पीएम मोदी के बगल में एक छोटी सी बच्ची है, जिसने गले में भाजपा पार्टी का बैनर वाला दुप्टटा पहना हुआ है और वो गुजराती भाषा में एक कविता पढ़ रही है।

जिसमें वो कह रही है कि "बीजेपी हमें बचाएगी, बीजेपी फिर आएगी"। बच्ची का आत्मविश्वास देखकर खुद पीएम मोदी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो बच्ची की बात पर बीच-बीच में मुस्कुराते भी दिख रहे हैं। अपनी कविता में बच्ची अयोध्या के राम मंदिर से लेकर Statue of Unity का भी नाम लेती है और जैसे ही बच्ची अपनी कविता पूरी करती है, पीएम मोदी उसे 'शाबाश' भी बोलते हैं। इसके बाद पीएम ने उसके भाजपा वाले दुपट्टे पर ऑटोग्राफ भी देते हैं।

यह वीडियो भाजपा की ओर से ही शेयर किया गया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है लेकिन इसे देखते हैं कांग्रेस का पारा चढ़ गया। उसने भाजपा पर एक बच्ची से चुनाव प्रचार कराने का आरोप लगा दिया है और कहा है कि ये नैतिकता और नियम दोनों के खिलाफ है, ये शर्मनाक हरकत है तो वहीं पार्टी ने इस मामले में भारत के चुनाव आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जांच करने को कहा है।

''प्रधानमंत्री जी, ये दोहरा मापदंड क्यों?''

तमिलनाडु के विरुधुनगर से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने वीडियो की आलोचना की है और सवाल किया है कि, ''प्रधानमंत्री जी, ये दोहरा मापदंड क्यों?'', दरअसल इससे पहले भाजपा ने पार्टी नेता राहुल गांधी पर 'भारत जोड़ो यात्रा' पर बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।

तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी ट्वीट में लिखा है कि 'प्रधानमंत्री द्वारा छोटे बच्चे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया जा रहा है, चुनाव आयोग कहां है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPA) कहां है? ' फिलहाल भाजपा की ओर से इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन इसमें कोई शक नहीं इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

