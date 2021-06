गुजरात में किसान सहाय योजना को मंजूरी, 53 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे, 20000 प्रति हेक्टेयर मिलेंगे

Gujarat

oi-Vijay

अहमदाबाद। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किसान सहाय योजना को वर्ष 2021 के लिए मंजूरी दे दी है। इसके तहत खरीफ सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश के लाखों किसानों की फसलाें को हुए नुकसान के​ लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि, खरीफ की फसलों को 33 से 60% तक नुकसान होने पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये की मदद दी जाएगी।

गुजरात के 53 लाख से अधिक किसान दायरे में

सरकार की ओर से कहा गया कि, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना में गुजरात के छोटे-बड़े और सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 53 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। खास बात यह भी है कि, इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या अन्य कोई भी पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सचिव के मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस योजना को शुरू किया था, अब वर्ष 2021 के लिए को मंजूरी दी है।

किसानों को बड़ा तोहफा, खरीफ की फसलों की MSP में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी

ऐसे नुकसान पर दी जाएगी किसानों को मदद

एक अधिकारी ने बताया कि, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में सूखा-अत्यधिक वर्षा-बेमौसम वर्षा के कारण हुई फसलों के नुकसान को शामिल किया गया है। मालूम हो कि, पिछले महीने ही गुजरात के हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हुई थीं। चक्रवातीय तूफान तौकते ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। फल-सब्जी से लेकर दलहन इत्यादि की फसलों को तकरीबन डेढ़ करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की सहायता मांगी है।

हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर: 25 जून तक कर लें रजिस्ट्रेशन, वरना नहीं मिलेंगे 7 हजार रुपए

English summary

CM Vijay Rupani approves Kisan Sahay Yojana for the year 2021, Under this, financial assistance of Rs 20,000 per hectare will be given