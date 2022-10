Bhupendra Patel:गुजरात के पाटीदार नेता, जो पहली बार MLA बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पिछले साल जब सीएम की कुर्सी संभाली थी, तब उनके पास प्रदेश कैबिनेट में काम करने का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन, सिर्फ एक साल में ही उन्होंने प्रदेश की कमान बखूबी संभाल ली है तो इसके पीछे उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। उनके राजनीतिक हौसले के पीछे की एक वजह यह भी है कि उन्होंने पिछले गुजरात विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। पेशे से इंजीनियर और फिर बिल्डर बनकर राजनीति में आए भूपेंद्र पटेल ने जीवन के इस क्षेत्र में भी अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से स्थापित किया है। वैसे, समाज के बाकी क्षेत्रों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो जिस जाति से आते हैं, उसके पास काफी हद तक गुजरात में सत्ता की चाबी होने की बात कही जाती है।

English summary

Gujarat Chief Minister and BJP leader Bhupendra Patel is the 17th CM of the state. He belongs to the Kadwa sub-caste of the Patidar community