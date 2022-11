श्रद्धा हत्याकांड को लेकर असम CM सरमा ने लव-जिहाद पर बोला हमला, कहा-'बेटियां न मारी जाएं इसलिए बने सख्त कानून'

Gujarat

oi-Neeraj Kumar Yadav

गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी। जबकि नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। गुजरात चुनाव में प्रचार करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर देश में लव जिहाद को लेकर कड़े कानून बनाए जाने की मांग की। एक रैली को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि मुंबई के रहने वाले एक मुस्लिम लड़के ने हमारी श्रद्धा को शादी का झांसा देकर दिल्ली लेकर आया। शादी तो नहीं हुई, लेकिन श्रद्धा के 35 टुकड़े उसने जरूर कर दिए।

#WATCH | Gujarat: Aftaab killed Shardha & chopped her body into 35 pieces. When police asked why he brought only Hindu girls he said he did it because they're emotional.There're other Aftaab-Shradha too,country needs strict law against 'Love Jihaad': Assam CM HB Sarma in Dhansura pic.twitter.com/5PEc7HsvVh