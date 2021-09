गोवा में केजरीवाल के 7 वादे- गोवावासियों को नौकरियों में 80% कोटा, 3000 बेरोजगारी भत्ता, बिजली भी मुफ्त

Goa

oi-Vijay

पणजी, 21 सितंबर 2021: आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी घोषणाएं कीं। केजरीवाल ने गोवावासियों से 7 वादे किए। जिनमें बेरोजगारों को 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता (कुछ मामलों में 5,000 रुपये) और स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80% आरक्षण शामिल है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि, यदि आप लोग हमारी पार्टी के मतदान करेंगे तो सरकार बनने पर हम राज्‍य से भ्रष्‍टाचार खत्‍म कर देंगे।

गोवा, जहां आम आदमी पार्टी प्रमुख और उनकी पार्टी अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर केजरीवाल बोले, "गोवा एक खूबसूरत राज्य है... यहां के लोग अच्छे हैं... और भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया है, लेकिन राजनेताओं और पार्टियों ने लूटा है। हमें इस लूट को रोकने की जरूरत है (और) इसके लिए हमने एक विस्तृत योजना बनाई है।"

कोरोनाकाल में राज्‍य के समक्ष पैदा हुईं आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि, गोवा की कमाई पर्यटन पर निर्भर करती है.. हम यहां पर्यटन के साधनों को बढ़ावा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि, पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, साथ ही साथ जिनकी नौकरियां कई तरह के प्रतिबंधों के कारण चली गई थी.. उन्‍हें ₹ 5,000 प्रति माह दिए जाएंगे।

केजरीवाल ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और सत्तारूढ़ भाजपा पर भी कटाक्ष किया। केजरीवाल ने अपनी नई योजनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि, हमारे यहां मुफ्त पानी (दिल्ली में 60 प्रतिशत निवासियों के लिए) और डोरस्टेप डिलीवरी- कई वर्षों से चल रही है।

केजरीवाल ने कहा, "मैंने सुना है कि (प्रमोद) सावंत ने गोवा में पानी मुक्त कर दिया है ... यह अच्छी खबर है (लेकिन) हमने इसे दिल्ली में चार साल पहले कर दिखाया। मैंने यह भी सुना है कि, सावंत ने हेाम डिलीवरी शुरू करवाई है ... हमने इसे भी दिल्‍ली में तीन साल पहले किया।"

केजरीवाल बोले कि, "सावंत गोवा में 'दिल्ली मॉडल' की नकल कर रहे हैं... जब मूल (आम आदमी पार्टी का जिक्र) उपलब्ध है तो बताइए डुप्लिकेट की क्या आवश्यकता है?"

केजरीवाल ने अपने पहले के (उत्तराखंड और पंजाब के मतदाताओं से किए गए वादों और दिल्लीवासियों के लिए लागू हो चुकी योजना) वादे का जिक्र करते हुए ऐलान किया कि, गोवा में भी हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। उन्‍होंने कहा कि, राज्य के किसानों के बिजली बिलों का पूरा भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं को 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया।

बता दें कि, अगस्त में सावंत ने भी राज्य को अनुमानित ₹ 120 करोड़ की लागत पर मुफ्त बिजली की पेशकश की। जिस पर सावंत को केजरीवाल ने आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने उन आलोचकों पर प्रहार किया, जिन्होंने सवाल उठाए थे आप कैसे उदार सब्सिडी और वादों के भारी वित्तीय बोझ को दूर करने का इरादा रखते हैं। केजरीवाल बाले, "दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार को रोका (और) हमने पैसा बचाया ... इस तरह हमने खुद को साबित किया, अब हम गोवा में भी ऐसा ही करेंगे।"

केजरीवाल ने कहा, "मैं जो कहता हूं, करता हूं। मैं नेता नहीं हूं, मैं राजनीति नहीं करता हूं। मैं आम आदमी का दर्द समझता हूं.. क्‍योंकि में आम आदमी हूं। मैं एक लोक सेवक हूं ... राजनीति के गेम नहीं खेलता। तो आप मुझे अवसर दीजिएगा।

इससे पहले केरीवाल ने रविवार को उत्तराखंड के मतदाताओं से भी इसी तरह के वादे किए थे। उन्‍होंने कहा था कि, अगर आप हमारी पार्टी के लिए मतदान करते हैं, तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ेगी और सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक घर से कम से कम एक बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी मिले।

केजरीवाल का ट्वीट- ये 7 गारंटियां दीं

️ सिर्फ विधायक के रिश्तेदारों के लिए नहीं गोवावासियों के लिए नौकरी

️ 1 नौकरी/परिवार बेरोजगारों के लिए

️ 3000 रुपए/माह

️ 80% प्राइवेट नौकरियां गोवावासियों के लिए आरक्षित

️ कोविड के कारण पर्यटन क्षेत्‍र के बेरोजगारों के लिए 5000रुपए/माह

️ 5000 रुपए/माह खनन प्रतिबंध प्रभावितों को।

️ स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे।

My 7 Guarantees for Goa's youth

▪️Jobs for Goans, not just for MLA's relatives

▪️1 Job/family for unemployed

▪️3000/month until then

▪️80% pvt jobs reserved for Goans

▪️5000/month for unemployed in tourism due to COVID

▪️5000/month for mining ban affected

▪️Skill University