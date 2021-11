दीपोत्सव 2021: सीएम योगी बोले- दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं रोक सकती

Faizabad

अयोध्या, 03 नवंबर: दीपावली के अवसर पर अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या अब एक नई सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया के अंदर छानी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत 2023 तक अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को नहीं रोक सकती।

'पहले प्रदेश का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर होता था खर्च... '

मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व की सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले प्रदेश का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुननिर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो जनता का पैसा वहां लगाते थे और जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं।

