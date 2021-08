Video: जीशान हुए Bigg Boss से बाहर तो मचा हंगामा, यूजर्स बोले-'यही करने पर सिद्धार्थ को विनर बना दिया...'

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 27 अगस्त: 'बिग बॉस ओटीटी' से हाथापाई की वजह से जीशान खान को बाहर कर दिया गया है। गुरुवार (26 अगस्त) को दिखाए गए एपिसोड में जीशान खान, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट में हाथापाई करते हुए दिखते हैं। जिसके बाद घर के नियम को तोड़ने के लिए बिग बॉस दंड देते हुए जीशान खान को निष्कास्ति कर देते हैं। जीशान खान के बिग बॉस से बाहर होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। बिग बॉस एक बार फिर से विवादों में है। सोशल मीडिया पर जीशान खान को निकालने के बाद बिग बॉस के फैसले की आलोचना हो रही है। गौहर खान, वरुण सूद, श्रीति झा, किश्वर मर्चेंट, टीना दत्ता समेत कई टीवी सेलेब्रिटी ने बिग बॉस के फैसले की आलोचना की है।

#ZeeshanKhan didn't have support from creative team like #SidharthShukla had. Otherwise he would have been staying in the house...#AsimRiaz #AsimSquad #BiggBossOTT #BringZeeshanBack #PratikSehajpal pic.twitter.com/VrgwZbxNT9