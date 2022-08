जब हाथों में रॉड लिए 20 बाईकर्स ने किया सलमान खान का पीछा, दबंग खान का चढ़ गया था पारा

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 1 अगस्त: जिन बॉलीवुड स्टार्स की एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं, जिनकी सिर्फ तस्वीरों से ही सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है, जरा सोचिये असल जिंदगी में उनको कितना रिस्क होता होगा। लाखों-करोड़ों लोग इन स्टार्स को देखना चाहते हैं, ऐसे में कहीं से गुजरते वक्त इनकी लाइफ को कितना रिस्क हो सकता है, ये हमारी सोच से भी परे है। इनके फैंस की कमी नहीं, तो दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बात करें, तो हाल ही में एक्टर को गन लाइसेंस दिया गया है। ये लाइसेंस सलमान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद दिया गया है। धमकी मिलने के बाद सलमान की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। ऐसे में चलिये आपको एक्टर से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं, जब सलमान के पीछे एक या दो नहीं, बल्कि 20 बाइकर्स लग गए थे।

English summary

Tightening the security of Salman Khan, the actor has been given a gun license. An incident related to the security of the actor was very much discussed, when 20 bikers simultaneously chased Salman Khan with a rod in his hands.