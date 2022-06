निक से शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा के लिए बहुत चैलेंजिंग था अमेरिका को दूसरा घर बनाना, खुद बताई सच्चाई

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 23 जून: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल स्टार हैं। प्रियंका ने शादी भले ही विदेश में की हो, लेकिन दिल से एक्ट्रेस आज भी देसी हैं। इस बात का सबूत उनकी रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट है। जी हां! प्रियंका चोपड़ा ने नई होमवेयर लाइन सोना होम लॉन्च की है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका में एक इमिग्रेंट होने के बारे में भी बात की है। एक्ट्रेस ने कहा कि वे सोना होम के जरिये इंडियन हेरिटेज को US के घरों का हिस्सा बनाना चाहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काम और निक जोनस से शादी के बाद अमेरिका में अपना दूसरा घर और फैमिली बनाना उनके लिए कितना चैलेंजिंग था।

English summary

Gobal icon Priyanka Chopra in her latest Instagram post wrote that ‘it was challenging to come from India and make America my second home.