एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को हुआ कोरोना, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की गुजारिश की

मुंबई, 31 अक्टूबर: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। उर्मिला मातोंडकर ने खुद ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। रविवार को ट्वीट कर उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कि वह कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। उर्मिला ने गुजारिश की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं, वह जल्द से जल्द अपना कोरोना जांच करा लें। उर्मिला ने कहा है कि वह वह ठीक हैं और उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन में अलग कर लिया है। उर्मिला ने इसके साथ कहा है कि फेस्टिवल सीजन और खासकर दिवाली के त्यौहार में अपना ध्यान रखें और कोरोना को लेकर लापरवाही ना करें।

उर्मिला मातोंडकर ने कहा, ''मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हूं। मैं ठीक हूं और होम क्वारंटाइन में खुद को आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे तुरंत जांच कराएं। साथ ही आप सभी प्यारे लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि दिवाली उत्सव के दौरान अपना ख्याल रखें।''

I've tested positive for #COVID19

I'm fine n have isolated myself in home quarantine. Requesting everyone who came in contact with me to get tested immediately.

Also humbly request all you lovely people to take care of yourselves during the Diwali festivities 🙏😇