Rocketry: The Nambi Effect Review: सच्ची घटना का दस्तावेज है फिल्म, वैज्ञानिक का सच जानकर छलक पड़ेंगे आंसू

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 1 जुलाई: बॉलीवुड एक्टर आर माधवन की फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' की इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। अब फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। हालांकि, रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर काफी बज बना रहा। 'रॉकेट्री द नांबी इफेक्ट' हमारे देश के एक ऐसे साइंटिस्ट नांबी नारायण की कहानी है, जिसने देश को लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नॉलोजी का वरदान दिया है। फिल्म में साफ तौर पर दिखाया गया है कि कैसे नांबी नारायण पर जासूसी और देशद्रोह के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही उनके द्वारा झेले गए दर्द को भी दिखाया गया है।

English summary

Actor Madhavan is making his directorial debut with the film Rocketry: The Nambi Effect. The movie has been released in theatres worldwide today on July 1.