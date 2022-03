Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 16 मार्च। द कश्‍मीर फाइल्‍स ने बॉक्‍स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है जहां एक ओर बड़ी संख्‍या में दर्शक इस फिल्‍म की जमकर प्रसंशा कर रहे हैं और वर्षो से दबी हुई सच्‍चाई सामने लाने के लिए फिल्‍म डॉयरेक्‍टर विवेक अग्निहोत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं वहीं एक बड़ा वर्ग इस फिल्‍म को प्रपोगंडा करार देने में जुटा हुआ है और इसमें दिखाए गए हताहतों की संख्‍या पर झूठा बता रहे हैं।

English summary

The Kashmir Files: Vivek Agnihotri quote- If your brother was killed, the casualty figures would not have been bothered