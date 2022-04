The Kapil Sharma Show: अमिताभ के बारे में अभिषेक का खुलासा, कहा- 'वो कहते हैं मैं क्यों तुम्हें गाइड करूं?'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म 'दसवीं' के कारण बॉलीवुड के जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए वो हाल ही में सोनी टीवी के मशहूर शो 'द कपिल शर्मा' में अपने कोस्टार्स यामी गौतम और निमरत कौर के साथ पहुंचे थे। शो का प्रोमो सोनी टीवी ने आउट भी किया है, जिसमें कपिल की पूरी टीम फिल्म की पूरी स्टारकास्ट के साथ जमकर मस्ती करते दिख रही है।

English summary

Dad Amitabh has always gives us freedom to make our own mistakes said Abhishek Bachchan at The Kapil Sharma Show. Promo out, please have a look.