खराब फोन का बिल भरने के लिए आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान को किया गया परेशान, हो गई ये हालत

मुंबई, 23 जूनः एक तरफ जहां एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने सुसराल वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हैं वहीं दूसरी तफ उनकी मम्मी सोनी राजदान काफी परेशान नजर आ री हैं। दरअसल उनकी परेशानी का कारण टाटा कनेक्शन का फोन है। आपको बता दें कि इस तरह की कनेक्शन से जुड़ी परेशानी सिर्फ आम लोगों को ही नहीं होती बल्कि सेलेब्स भी इससे परेशान होते हैं। हाल ही में आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान ने टाटा टेलीसर्विस से परेशान होकर ट्वीट कर बताया कि उनकी सर्विस कितनी खराब है। सोनी राजदान ने बताया कि वह लंबे समय से टाटा के कनेक्शन के चलते परेशानियां झेल रही हैं और उन्होंने इसकी शिकायत भी की है।

सोनी को हुई टाटा कनेक्शन से परेशानी

सोनी राजदान ने टाटा टेलीसर्विसिस को टैग कर ट्वीट किया है। सोनी ने ट्वीट में लिखा है- टाटा की लैंडलाइन सर्विस गटर में चली गई है। उन्होंने टाटा सेवा के कारण होने वाली समस्या के बारे में ट्वीट किया- हमारे घर का फोन 1 से 24 मई तक काम नहीं कर रहा था। कोई भी आपका फोन नहीं उठाता है, शिकायत करना ही मुश्किल है। हमने आखिरकार 10 मई को मेल किया। इसके बावजूद आपने मुझसे चार्ज लिया है पूरे एक महीने के लिए, मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए।

@TataTeleBiz your landline service has gone down the drain. Phone was not working 1st to 24th May. No one picks up your help line so impossible to complain. We finally mailed on 10th May. Despite that you’ve charged me for a full month. I want out !