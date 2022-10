Taali: 'कभी थी घृणा की पात्र आज है लाखों की मिसाल', आखिर कौन हैं Transgender Activist गौरी सावंत?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

Transgender Activist Gauri Sawant कौन हैं?: पूर्व ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन ने अपनी आने वाली वेब सीरीज 'ताली' का पहला लुक जारी किया है। इस लुक में वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के किरदार में हैं। जहां सुष्मिता सेन के इस लुक की चारों ओर तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से गौरी सावंत सुर्खियों में आ गई हैं। जिनकी लाइफ अगर आज लोगों के लिए मिसाल बन गई है तो वहीं उनका जीवन कष्टों, तिरस्कारों, दर्द और दुख की कहानी भी कहता है।

English summary

Former Miss Universe Sushmita Sen to play transgender activist in 'Taali - Bajaungi Nahi, Bajwaungi'. This we series is based on transgender activist Gauri Sawant's life. here is Gauri Sawant Profile in hindi.