कमल हासन की ‘विक्रम’ में सुपरस्टार Suriya ने 5 मिनट में मचाया तहलका, ट्विटर पर हो रहे ट्रेंड

oi-Kusum Bhatt

चेन्नई, 6 मई: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार कमरल हासन की फिल्म 'विक्रम' रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच क्रेज कुछ ऐसा है कि रिलीज के दो दिन के अंदर ही फिल्म बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं इस फिल्म में साउथ स्टार सूर्या ने सिर्फ 5 मिनट के लिए रोलेक्स का किरदार निभाया लेकिन 5 मिनट के ही इस किरदार को लेकर सूर्या हर तरफ छाए हुए हैं। फिल्म देखने के बाद लोग सूर्या के रोल को काफी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक सूर्या ने इस रोल के लिए कोई फीस नहीं ली है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी।

Can't get out of this BGM and Scene🥵🔥Anirudh💥 Rolex Sirr!!😈 #Rolex #RolexSir #Vikram #RolexSir pic.twitter.com/9XZZxbl8Ze

English summary

Recently, June 3, South Superstar Kamal Hassan’s film ‘Vikram’ has been released. South Star Surya is also seen in the film. He does not have a big role in the film, but his small cameo role has won the hearts of the audience.