क्या 'रामायण' धाम में होगी जहीर इकबाल की एंट्री? बिहारी बाबू का इकलौता दामाद होगा एक मुसलमान?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 07 जून। जब से एक्टर जहीर इकबाल ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का वीडियो शेयर करके I love You कहा है, तब से ही चारों ओर चर्चा फैल गई है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर के बीच अफेयर चल रहा है। लोगों ने मान लिया है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं क्योंकि जहीर की पोस्ट के बदले में सोनाक्षी ने भी 'आई लव यू' ही कहा है। पिछले काफी वक्त से कहा जा रहा था कि सोनाक्षी अब सिंगल नहीं हैं लेकिन उनका Boy Friend कौन है? इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ था लेकिन अब जहीर की पोस्ट के बाद लग रहा है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं।

English summary

Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal have finally made their relationship official.Sonakshi Sinha, Zaheer Iqbal to get married this year after making their relationship public? ,Will Shatrughan Sinha's son-in-law be a Muslim?