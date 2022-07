जब 'चूसा हुआ आम' वाले बयान से विवादों में घिरे अक्षय कुमार, बचाव में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जुलाई: अक्षय कुमार बॉलीवुड के भरोसेमंद सितारों में से एक हैं। एक्टर जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन कभी-कभी वे जाने-अनजाने में अपने बयानों को लेकर घिर जाते है। कुछ साल पहले अभिनेता 2012 में दिए गए एक बयान के लिए नेटिज़न्स के रडार पर आए थे। अक्षय ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि उन्हें 'चुसा हुआ आम' जैसी दिखने वाली एक्ट्रेस पसंद नहीं हैं। इसके बाद कई लोगों ने उनकी खिंचाई की और उन्हें सेक्सिस्ट कहा। हालांकि, सोनाक्षी सिन्हा ने उनका बचाव किया।

English summary

A few years back actor Akshay Kumar came on the radar of netizens for a statement he made in 2012. While giving a controversial statement, Akshay said that he does not like actresses who look like 'chusa hua aam'. After this many people pulled him up and called him sexist. However, Sonakshi Sinha defended him.