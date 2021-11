Yodha: 'शेरशाह' के बाद अब इस फिल्म में दिखेगा सिद्धार्थ मल्होत्रा का 'फौजी' अवतार, रिलीज हुआ टीजर Video

Entertainment

मुंबई, 18 नवंबर। बॉलीवुड के 'शेरशाह' यानी एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर फौजी के अवतार में देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाते नजर आएंगे। फिल्म 'शेरशाह' में उन्होंने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अब वह करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी एक्शन मूवी 'योद्धा' में नजर आने वाले हैं, जिसका पोस्टर और टीजर वीडियो आज रिलीज कर दिया गया। फिल्म अगले साल 11 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

After conquering the peaks, I am proud to present Sidharth Malhotra back with power in the first of the action franchise by Dharma Productions - #Yodha. Directed by the dynamic duo - Sagar Ambre & Pushkar Ojha. Landing in cinemas near you on 11th November, 2022. pic.twitter.com/mkoreC1yqz