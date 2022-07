बेबी के लिए कुछ खास तैयारी कर रहे आलिया-रणबीर, जानें क्या है कपल का सरप्राइज प्लान?

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

जुलाई, 21 जुलाई: बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। रणबीर कपूर भी पूरे चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। एक्टर की 'शमशेरा' फिल्म रिलीज हो रही है। इसमें रणबीर डबल रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में बाप-बेटे का किरदार रणबीर ने ही निभाया है। असल जिंदगी में भी एक्टर पिता बनने जा रहे हैं। ऐसे में एक्टर ने रियल लाइफ के अपने रोल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एक्टर ने बताया कि वे और उनकी पत्नी आलिया अपने होने वाले बेबी के लिए कुछ खास प्लान कर रहे हैं।

English summary

Ranbir Kapoor played the role of father and son in 'Shamshera'. Actor is going to become a father in real life too. Recently Ranbir has made a big disclosure about his Father role in real life.