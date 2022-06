कार्तिक आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान ने की 'Bhool Bhulaiyaa 2' की तारीफ, दिया ऐसा रिएक्शन

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 6 जून: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 2' 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अलावा कियारा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। कार्तिक के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को दर्शकों ने अपना ढेर सारा प्यार दिया। रिलीज होने के बाद से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। ऐसे में कार्तिक आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान ने उनकी फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सारा ने कार्तिक की फिल्म की खूब तारीफ की है।

English summary

Recently Sara Ali Khan was asked about the success of Kartik Aaryan and Kiara Advani’s Bhool Bhulaiya 2. The actress said that she was happy for the whole team of the movie.