Bigg Boss 16: मेकर्स के साथ जिद पर अड़े सलमान खान, इतनी भारी-भरकम डिमांड जानकर उड़ जाएंगे होश

मुंबई, 14 जुलाई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शो 'बिग बॉस' के काफी लोग दीवाने हैं। हर साल की तरह इस साल भी एक्टर शो के 16वें सीजन के साथ वापस लौट रहे हैं। सलमान खान पिछले 13 सालों से इस कॉन्ट्रोवर्शिल शो को होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में शो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर शो के लिए सलमान खान की फीस को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान ने शो के अगले यानी अपकमिंग सीजन के लिए इतनी फीस चार्ज की है, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।

Salman Khan has increased his fees for Bigg Boss 16 by three times this year. The actor has hosted the controversial show for the previous 13 years.