The Kashmir Files देखने के बाद सलमान ने किया अनुपम खेर को फोन, जानिए क्या कहा?

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 मार्च। फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म The Kashmir Files ने बॉक्सऑफिस पर इतिहास रच दिया है। लो बजट की इस फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस पर दो सौ करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, वहीं दूसरी ओर फिल्म को लेकर राजनीति भी जारी है, जबकि बॉलीवुड के बड़े दिग्गजों ने इस फिल्म पर चुप्पी साध रखी है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं तो वहीं इसी बीच इस फिल्म में अहम रोल निभाने वाले मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने एक्टर सलमान खान के बारे में एक बड़ी और अहम बात कही है।

English summary

Salman Khan called Anupam Kher to congratulate him after watching the The Kashmir Files. The Kashmir Files is based on the real-life tragedy of Kashmiri Pandits, 32 years back.