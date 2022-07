Ranveer Singh Photoshoot: बोल्ड फोटो शूट वाले रणवीर सिंह ने जब बेचा था 'कंडोम', तब भी मचा था बवाल

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 22 जुलाई। अतरंगी अंदाज के लिए मशहूर रणवीर सिंह अपनी हरकतों से हमेशा लोगों को हैरान कर देते हैं। रणवीर सिंह से एक सवाल बार-बार पूछा जाता है कि आखिर वो इतनी एनर्जी लाते कहां से हैं? हालांकि उन्होंने कभी भी इसका सीधा उत्तर तो नहीं दिया लेकिन उनकी अत्यधिक ऊर्जा के पीछे का कारण ये ही है कि वो उन लोगों की लिस्ट में शामिल हैं 'जो कर-गुजरने का जज्बा रखते हैं और दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं।'

English summary

Ranveer Singh, who had a Paper magazine bold photoshoot, sold condoms on Screen in 2014, even then there was a ruckus. here is details.