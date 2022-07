'मुझे सिर्फ किसिंग और रेप सीन्स ही...' जब राखी सावंत ने दर्द बयां करते हुए सुनाई स्ट्रगल की कहानी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 23 जुलाई: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। लाइमलाइट में बने रहने के लिए स्टार्स क्या कुछ नहीं करते। ऐसा ही राखी सावंत के साथ भी है। चर्चा में रहने के लिए राखी हर दिन कुछ न कुछ मसाला ढूंढ ही लेती हैं। राखी कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे ही देती हैं, जिससे वे हेडलाइन्स में आ जाती हैं और ट्रोल भी हो जाती हैं। अब एक रीसेंट इंटरव्यू में राखी ने ट्रोलिंग को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए राखी ने कुछ राज भी खोल दिए।

English summary

In a recent interview Rakhi Sawant revealed how she is not bothered by social media negativity. Actress said i get only rape and kissing scenes.