16 साल की उम्र में हॉट बनने के लिए राखी सावंत ने उठाया था ऐसा कदम, अब बोलीं- वो काफी डरावना था

oi-Love Gaur

मुंबई, 09 मार्च: बॉलीवुड में 'आइटम गर्ल' बनकर रातों-रात पॉपुलर हुईं राखी सावंत अपने बयानों से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। राखी इन दिनों अपने पति से तलाक के बाद काफी सुर्खियों में हैं, लेकिन अब उन्होंने हाल ही में खुद को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसके बारे में उनके फैंस नहीं जानते होंगे। राखी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया कि बॉलीवुड के लिए 'परफेक्ट' बनने के लिए उन्होंने छोटी उम्र में ब्रेस्ट सर्जरी कराने का डिसीजन लिया था।

English summary

Rakhi Sawant had taken such a step to become hot at age of 16, now she said it was scary experience