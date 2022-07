राखी सावंत ने ब्वॉयफ्रेंड आदिल पर बरसाए लात-घूंसे, यूजर्स बोले- 'भाई ऐसी भी क्या मजबूरी थी'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 9 जुलाई: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। जब से राखी आदिल दुर्रानी के साथ रिलेशनशिप में आई हैं, तबसे एक्ट्रेस को उनके साथ लगभग हर दिन स्पॉट किया जाता है। कभी राखी आदिल के साथ डांस करती हैं, तो कभी अपने लविंग ब्वॉयफ्रेंड को किस करते हुए नजर आती हैं। लेकिन इस बार राखी ब्वॉयफ्रेंड को प्यार दुलार नहीं, बल्कि उन्हें मारने पीटने को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। ऐसे में यूजर्स के मन में राखी के रिलेशनशिप को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।

English summary

In her recent video, Rakhi is seen fighting with her boyfriend Adil. In such situation, fans are giving different types of reactions regarding her relationship.