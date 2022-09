अलविदा कॉमेडी किंग: अंतिम संस्कार से पहले राजू श्रीवास्तव का हुआ पोस्टमार्टम, ये है वजह

Entertainment

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 21 सितंबर: दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। 41 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती राजू ने 58 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान वो बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनको बचाने के लिए डॉक्टर्स की ओर से हरसंभव प्रयास किया गया। जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की पार्थिव देह को एम्स मोर्चरी में ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया।

He was our family's pillar...All big leaders, including PM called, CM Yogi is in touch daily. Postmortem being conducted as he was unconscious when brought in (at AIIMS Delhi) & no one was there by his side, MLC was made at that time: Mridul Srivastav, Raju Srivastav's nephew pic.twitter.com/siQ9PLFAZX