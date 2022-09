राजू श्रीवास्तव ने मौत से पहले ही वीडियो में कह दी थी यमराज की बात, बोले- वो अगर लेने आए तो...

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 21 सितंबरः मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में गम का माहौल है। सेलेब्स से लेकर राजनेता और आम जनता तक सोशल मीडिया पर राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दे रही है। अपने जुमलों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजू श्रीवास्तव ने कई दिनों तक अस्पताल में जंग लड़ने के बाद मौत को गले लगा लिया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लोग राजू श्रीवास्तव को याद कर उनकी वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने यमराज के बारे में बात की है।

English summary

raju srivastav had said about yamraj in video before his death says if he comes to take me