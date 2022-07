छोटी हाइट और खराब हिंदी के लिए होना पड़ता था रिजेक्ट, राजपाल यादव को याद आए स्ट्रगल के दिन

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जुलाई: राजपाल यादव आज जिस मुकाम पर खड़े हैं, वो देखने में भले ही आसान लगता हो लेकिन उनकी ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही। अन्य एक्टर्स की तरह टोन्ड बॉडी, परफेक्ट फेस और लंबी हाईट राजपाल यादव के लिए सपने जैसी थी। इतना ही नहीं, अभिनेता को ठीक से हिंदी तक बोलनी नहीं आती थी। अपने करियर के शुरुआती दौर में एक्टर ने कई रिजेक्शन झेले हैं। मुंबई आकर एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाना राजपाल यादव के लिए इतना भी आसान नहीं था। एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे लोग उन्हें काम करने का वादा करके रिजेक्ट कर देते थे।

English summary

Rajpal Yadav has faced many rejections In the initial phase of his career. It was not easy for Rajpal Yadav to come to Mumbai and start acting.