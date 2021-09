Rahul Vaidya Bday: 'पद्मश्री' सुरेश वाडकर ने राहुल वैध के बारे में कही थी खास बात, जानिए क्या कहा? Exclusive

Entertainment

नई दिल्ली, 23 सितंबर। 'इंडियन आइडल' फेम सिंगर और कंपोजर राहुल वैध का आज जन्मदिन है, आज उन्होंने अपने जीवन के 34 बरस पूरे कर लिए हैं। यूं तो उन्हें लोग बहुत अच्छा सिंगर मानते हैं लेकिन उन्हें बहुत अच्छा इंसान प्रख्यात सिंगर और 'पद्मश्री' से सम्मानित सुरेश वाडकर मानते हैं क्योंकि वो उनके गुरु रहे हैं। उन्होंने राहुल वैध के बारे में ये बातें वनइंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही।

फेसबुक लाइव के दौरान सुरेश वाडकर ने कहा था कि उनके संगीत स्कूल Ajivasan में बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाती है। ये स्कूल मेरे गुरुजी का सपना था, जो अब पेड़ के रूप में बहुत बड़ा हो चुका है। आज स्कूल का नाम देश-विदेश में हो गया है। मुझे खुशी है कि हम अपने स्कूल से अच्छे-अच्छे सिंगर इंडस्ट्री को दे पाए हैं, जिसमें रवि त्रिपाठी हैं, राहुल वैध है, जो आज प्रोफेशनल सिंगर बन गए हैं। सुरेश वाडकर ने कहा कि 'राहुल ने बहुत छोटी सी उम्र में हमारे स्कूल में आना शुरू किया था। वो बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा गाता है, वो हमारे घर का ही सदस्य है और काफी मेहनती है।'

आपको बता दें कि 'इंडियन आइडल' फेम राहुल वैध मूल रूप से नागपुर के रहने वाले हैं। 23 सितंबर 1987 को जन्मे राहुल के पिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड में इंजीनियर थे। राहुल को गाने का शौक बचपन से ही था और घरवालों ने उनके गुण को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। उन्हें लोकप्रियता हासिल हुई इंडियन आइडियल से, इसके बाद उनकी गायिका का सफर शुरू हुआ। राहुल वैध का पहला एलबम 'तेरा इंतजार' था। राहुल 'जो जीता वही सिकंदर' और 'म्यूजिक का महामुकाबला' जैसे शोज में भी काम किया है।

वो 'बिग बॉस 14' का भी हिस्सा रहे हैं और इसी शो के दौरान उन्होंने अपनी लॉग टाइम गर्लफ्रेंड दिशा परमार को प्रपोज किया था। दिशा खुद एक जानी-मानी टीवी अभिनेत्री हैं। दोनों ने 16 जुलाई 2021 को शादी की है। दोनों ही लोग सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं।

