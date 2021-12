'मेरी मां, मेरा मंदिर और अचार हमेशा मेरे साथ, मेरे अंदर से भारत निकालना नामुमकिन'

Entertainment

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 18 दिसंबर: बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा चाहे 7 समंदर पार चली गईं हो, लेकिन भारत ना उनसे कभी दूर गया है और ना जाएगा, क्योंकि कई मौकों पर वो अपना देश प्रेम सबके सामने जाहिर कर चुकी हैं। अमेरिका में रहने के बाद भी वो दिवाली से लेकर करवा चौथ तक सब त्योहार भारतीय संस्कृति के मुताबिक मनाती हैं। भारत के लिए अपने प्यार को एक्ट्रेस कई दफा बता चुकी हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि आप प्रियंका चोपड़ा से भारत को नहीं निकाल सकते हैं।

So much love for @priyankachopra and seeing her be a part of this franchise. not often South Asian actors get booked in these parts. Talked about her exp on set and how the Indian culture is always with her. ❤️Always fearless in her endeavors. #southasian #PriyankaChopraJonas pic.twitter.com/slRA0fbCfd