दीपिका पादुकोण की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रभास ने लिया ये अहम फैसला, जानकर होंगे हैरान

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 16 जून: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म के सेट पर अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। दीपिका हैदराबाद में प्रोजेक्ट K की शूटिंग कर रहीं थीं। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि, एक्ट्रेस अब ठीक हैं। इस बीच दीपिका की हेल्थ को लेकर एक्टर प्रभास ने अहम फैसला लिया है।

English summary

Deepika was shooting for Project K in Hyderabad. During the shooting, her health had deteriorated. However, the actress is fine now. Meanwhile, actor Prabhas has took an important decision regarding Deepika's health.