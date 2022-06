बॉलीवुड डीवा Malaika Arora के घर पहुंची पुलिस, जानिये क्या है पूरा मामला

Entertainment

Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जून: बॉलीवुड की हॉट हसीना मलाइका अरोड़ा अपने यूनीक फैशन सेंस और अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस अकसर फिटनेस के लिए लोगों को इंस्पायर करती रहती हैं। कम उम्र में भी एक्ट्रेस अपनी फिटनेस से फैंस का दिल जीत लेतीं हैं। एक्ट्रेस कभी फैशन सेंस, तो भी अपनी फिटनेस के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार मलाइका किसी और ही वजह से चर्चा में बनी हुईं हैं। हाल ही में बॉलीवुड डीवा के घर पुलिस पहुंची है और एक्ट्रेस पुलिस अधिकारियों के साथ नजर आ रहीं हैं।

English summary

Recently a video has surfaced, in which some policeman are seen with Malaika Arora. In this video, Malaika is sitting on a couch and some police mans are standing in front of her.