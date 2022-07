अनन्या पांडे ने पहनी ऐसी ड्रेस कि ऊप्स मूमेंट का होना पड़ा शिकार, यूजर्स बोले- 'उर्फी जावेद की छोटी बहन'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 22 जुलाई: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अकसर सुर्खियों में रहती हैं। कभी अपने अंदाज, तो कभी अपने फैशन सेंस के चलते एक्ट्रेस चर्चा का विषय बन ही जाती हैं। एक बार फिर अनन्या पांडे सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस फिल्म 'लाइगर' के ट्रेलर लॉन्च के वक्त ब्लैक रंग की ड्रेस में नजर आईं। कट आउट ड्रेस पहने एक्ट्रेस बेहद अनकम्फर्टेबल लग रही थीं। ऐसे में कुछ लोगों ने अनन्या को उर्फी जावेद से कम्पेयर कर डाला।

English summary

Ananya Pandey has once again come into the limelight for her dress. Recently, the actress was looking very uncomfortable in a black dress.