'आलिया की फिल्म गंगूबाई बैन हो...; मुंबई के कमाठीपुरा निवासी विरोध में उतरे, बोले- हमें नौकरी भी नहीं मिल रही

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 20 फरवरी: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ''गंगूबाई काठियावाड़ी'' को लेकर सुर्खियों में हैं। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित आलिया भट्ट की आगामी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लेकिन फिल्म पर रिलीज के पहले ही तलवार लटक रही है। फिल्म वेश्यावृत्ति में बेची गई युवती 'गंगूबाई' के जीवन पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 'गंगूबाई' अंडरवर्ल्ड और कमाठीपुरा रेड-लाइट जिले में एक प्रमुख, प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाती है। फिल्म की रिलीज से पहले मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में रहने वाले निवासियों ने फिल्म को बैन करने की मांग की है और विरोध प्रदर्शन किए हैं।

