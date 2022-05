Met Gala 2022: सोशल मीडिया की हसीन हस्तियों में से एक हैं नताशा पूनावाला, जानिए अदार से कैसे हुई थी मोहब्बत?

Entertainment

नई दिल्ली, 03 मई। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर भारत की मशहूर और हसीना एंटरप्रेन्योर नताशा पूनावाला छाई हुई हैं, वजह है उनका मेट गाला 2022 का लुक, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोमवार रात को न्यूयार्क में आयोजित हुए मेट गाला 2022 में नताशा ने साड़ी में ऐसी अदाएं बिखेरी, जिसने हर किसी को अपना मुरीद बना दिया। आपको बता दें कि नताशा रेड कार्पेट पर मशहूर डिजाइनर सब्यसाची की डिजाइन की साड़ी में नजर आईं, जिसमें इंडो-पॉप का तड़का लगा हुआ था।

English summary

Met Gala 2022: Indian Natasha Poonawalla desi-pop Look become hot topic on internet. who is Natasha Poonawalla? read love life with Adar Poonawalla and unknown facts about her here.