बुर्का पहनकर मंदाना करीमी ने किया डांस, यूजर्स ने जमकर लगाई क्लास

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 20 जून: कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस मंदाना करीमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन एक्ट्रेस फैंस के साथ अपने वीडियोज और फोटोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में मंदाना ने अपना एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोगों को एक्ट्रेस का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे मंदाना को जमकर लताड़ लगा रहे हैं।

English summary

Recently Actress Mandana Karimi shared a video, in which she can be seen twerking in burqa. After watching the video, Many users slammed her for disrespecting hijab.